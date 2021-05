Allenatore Fiorentina: difficoltà per Gattuso, Commisso pensa a Fonseca (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Fiorentina potrebbe virare su altri nomi dopo le difficoltà per Rino Gattuso: tra i papabili anche Paulo Fonseca presto libero dalla Roma Rallentamenti significativi nella trattativa che dovrebbe portare Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina: il tecnico del Napoli sembra essere più intrigato dalla possibilità Lazio dunque Commisso potrebbe virare su altri nomi. Come riporta La Nazione, il favorito sembra ora Paulo Fonseca. Se dovesse saltare anche il tecnico ora alla Roma, resterebbero in auge Domenico Tedesco e Marcelino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lapotrebbe virare su altri nomi dopo leper Rino: tra i papabili anche Paulopresto libero dalla Roma Rallentamenti significativi nella trattativa che dovrebbe portare Rinosulla panchina della: il tecnico del Napoli sembra essere più intrigato dalla possibilità Lazio dunquepotrebbe virare su altri nomi. Come riporta La Nazione, il favorito sembra ora Paulo. Se dovesse saltare anche il tecnico ora alla Roma, resterebbero in auge Domenico Tedesco e Marcelino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

