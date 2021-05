Addio Enrico, commerciante con la passione per l'Ancona: lo struggente ricordo del figlio Paolo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancona - La famiglia, il calcio, la musica. Passioni di una vita spesa a lavorare, amare e dispensare sorrisi. Non ha perso l'ironia nemmeno di fronte alla malattia, fulminea e spietata, Enrico Papili,... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 maggio 2021)- La famiglia, il calcio, la musica. Passioni di una vita spesa a lavorare, amare e dispensare sorrisi. Non ha perso l'ironia nemmeno di fronte alla malattia, fulminea e spietata,Papili,...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Scrittore, studioso e docente universitario: addio a Enrico Flores - enrico_pagano : Addio Franco. Il tuo genio musicale non aveva limiti. Non ti dimenticheremo. #Battiato - Fedeilfolle : non ci diremo addio. Non sappiamo come dirlo, e non vale la pena di impararlo Enrico Testa - MaurizioRolfo : @Poldina13 @enrico_levi @Cri_Giordano D'accordo. Addio, dunque. Click - enrico_gasta : RT @NonConoscoVG: Di Marzio: 'Daniele Padelli dice addio all'Inter. Firmato un biennale con l'Udinese.' -