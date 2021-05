Uomini e Donne 18-5-2021, in studio è guerra tra Riccardo e Ida: lei ha preso in giro tutti? (Di martedì 18 maggio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, vedremo finalmente lo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano di cui si è tanto parlato negli scorsi giorni. Ancora una volta i due ex fidanzati non se le manderanno a dire, ma a incuriosire il pubblico sono soprattutto le accuse gravissime che l’ex cavaliere tarantino ha rivolto alla parrucchiera bresciana. Uomini e Donne anticipazioni, faccia a faccia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri Stando alle anticipazioni sulla registrazione in questione, infatti, a un certo punto Ida si intrometterà nella lite tra l’ex compagno Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, pretendendo da lui delle scuse per come l’ha trattata in passato. E sarà a questo punto che il Guarnieri, non facendocela più, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 maggio 2021) Nella puntata diin onda oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, vedremo finalmente lo scontro traGuarnieri e Ida Platano di cui si è tanto parlato negli scorsi giorni. Ancora una volta i due ex fidanzati non se le manderanno a dire, ma a incuriosire il pubblico sono soprattutto le accuse gravissime che l’ex cavaliere tarantino ha rivolto alla parrucchiera bresciana.anticipazioni, faccia a faccia tra Ida Platano eGuarnieri Stando alle anticipazioni sulla registrazione in questione, infatti, a un certo punto Ida si intrometterà nella lite tra l’ex compagnoGuarnieri e Roberta Di Padua, pretendendo da lui delle scuse per come l’ha trattata in passato. E sarà a questo punto che il Guarnieri, non facendocela più, ...

