Somiglianza tra Federica Lucidi e Alessandra Pierelli (Di martedì 18 maggio 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Federica Lucidi, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, a me ricorda molto Alessandra Pierelli. Anna Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 18 maggio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, a me ricorda molto. Anna Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

Advertising

antonio_bonini : #Montalbano Non avevo mai considerato la somiglianza tra Catarella e Fred Flintston... Iabadabadù ?? - ismylifeajoke_ : RT @capadittatrice: chi è davvero #annoiatohbannatoh ? ci sono molte teorie di cospirazione in corso ma io sono della mia idea: è micheal j… - fcterni : #isolitiignoti Barbara Alberti un disastro! come ci si puo' sbagliare cosi' ? io avrei raddoppiato come quasi tutti… - mariacafagna : Il flash delle 20:30 è la somiglianza tra Franco Battiato e Fabio Cantelli di SanPa. - riveacorymbosa : @MaxxGhe Sarà, ma vedo davvero poca somiglianza tra France e il batterista di quel video?? -