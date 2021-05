Serena Autieri debutta su Rai1 con Dedicato

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 maggio 2021)Nel palinsesto estivo di(qui maggiori info),ha conquistato un programma. Di nome e di fatto. Da lunedì 28 giugno, l’attrice napoletana condurrà un nuovo programma mattutino – in onda dalle 9.55 alle 12 – che declinerà in versione televisiva la consuetudine (tradizionalmente radiofonica) delle dediche in diretta. Lo spazio, ha spiegato il direttore diStefano Coletta, diventerà un’occasione per raccontare storie e vissuti.– questo per l’appunto il titolo della trasmissione – seguirà in palinsesto l’appuntamento altrettanto quotidiano (da lunedì al venerdì) con Uno Mattina Estate. Il nuovo programma, nelle intenzioni svelate alla stampa, dovrà mixare l’intrattenimento con una narrazione più ...