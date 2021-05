Sciopero generale degli arabi in Israele, Hamas e Fatah dichiarano la «Giornata di rabbia». Riprendono i bombardamenti su Gaza (Di martedì 18 maggio 2021) Continuano i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, mentre a livello internazionale il presidente americano Joe Biden appoggia un cessate il fuoco pur sostenendo il diritto di Israele a difendersi. E proprio su una tregua starebbero lavorando il presidente francese, Emanuel Macron, e quello egiziano, Abdel Fattah-Al Sisi. «Abbiamo deciso di discutere nei prossimi giorni con il re di Giordania per vedere come formulare una proposta concreta in questa direzione», ha aggiunto Macron. Intanto, si aggrava il bilancio delle vittime: sono almeno 212 quelle palestinesi tra cui 61 bambini. Altre 1.500 persone sono state ferite, mentre Israele ha comunicato 12 vittime, tra cui 2 bambini. Sciopero generale della comunità araba in tutto il Paese Uno Sciopero ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Continuano iisraeliani sulla striscia di, mentre a livello internazionale il presidente americano Joe Biden appoggia un cessate il fuoco pur sostenendo il diritto dia difendersi. E proprio su una tregua starebbero lavorando il presidente francese, Emanuel Macron, e quello egiziano, Abdel Fattah-Al Sisi. «Abbiamo deciso di discutere nei prossimi giorni con il re di Giordania per vedere come formulare una proposta concreta in questa direzione», ha aggiunto Macron. Intanto, si aggrava il bilancio delle vittime: sono almeno 212 quelle palestinesi tra cui 61 bambini. Altre 1.500 persone sono state ferite, mentreha comunicato 12 vittime, tra cui 2 bambini.della comunità araba in tutto il Paese Uno...

