Scamacca: 'Sono scosso. Con mio padre rapporti saltuari, non fa parte della mia famiglia. Con la carriera non c'entra' (Di martedì 18 maggio 2021) Commenta per primo L'attaccante del Genoa Gianluca Scamacca ha parlato a Gazzetta.it del difficile rapporto con il padre dopo l'assurdo episodio di Trigoria, che fuori di sé ha minacciato persone brandendo una spranga: 'Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo ... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 maggio 2021) Commenta per primo L'attaccante del Genoa Gianlucaha parlato a Gazzetta.it del difficile rapporto con ildopo l'assurdo episodio di Trigoria, che fuori di sé ha minacciato persone brandendo una spranga: 'rimasto moltoda tutto ciò che è successo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Scamacca: 'Sono scosso, con mio padre rapporti saltuari. Con la mia carriera non c'entra' - TuttoMercatoWeb : Caos a Trigoria, parla Scamacca: 'Sono scosso, ma con mio padre rapporti saltuari' - sportli26181512 : Scamacca: 'Sono scosso. Con mio padre rapporti saltuari, non fa parte della mia famiglia. Con la carriera non c'ent… - cmdotcom : #Scamacca: 'Sono scosso. Con mio padre rapporti saltuari, non fa parte della mia famiglia. Con la carriera non c'en… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Scamacca: 'Sono scosso, con mio padre rapporti saltuari. Con la mia carriera non c'entra' -