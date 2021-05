Rientrato latitante Zandomeneghi: era ricercato in campo internazionale (Di martedì 18 maggio 2021) Rientrato in Italia il latitante Zandomeneghi ricercato in campo internazionale. Localizzato e tratto in arresto il 63enne veronese Zandomeneghi Angiolino La Polizia di Stato di Verona, in collaborazione con la II^ Divisione del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione del Fast Team della Divisione S.I.Re.N.E. del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, all’esito di Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021)in Italia ilin. Localizzato e tratto in arresto il 63enne veroneseAngiolino La Polizia di Stato di Verona, in collaborazione con la II^ Divisione del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione del Fast Team della Divisione S.I.Re.N.E. del Servizio per la Cooperazionedi Polizia, all’esito di

