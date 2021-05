Reutemann | migliorano le condizioni dell’ex pilota

(Di martedì 18 maggio 2021)ledi Carlos, exdi Lotus, Williams e Ferrari. L’argentino era stato ricoverato lo scorso 5 maggio presso il “Sanatorio Parque” di Rosario a causa di complicazioni intestinali. Gp Monaco: anteprima e orari tv: quali sono le sue? Tanta paura e preoccupazione per ledi Lotus, Ferrari e Williams. Lo scorso 5 maggio, ilsi era recato in ospedale a causa di un problema del tratto intestinale al quale è seguita un’emorragia interna che ha peggiorato il quadro clinico dell’argentino. Attualmentesi trova nel reparto di terapia intensiva ed il peggio sembra essere passato: “Con l’aiuto di una ...

L'ex pilota di F1 e politico argentino è uscito dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Rosario ed è stato trasferito in un reparto di cura ordinario. Le sue condizioni sono migliorate dopo ...L'ex Ferrari, dall'altro giorno in ospedale per un'emorragia intestinale, ha visto un leggero miglioramento delle sue condizioni ...