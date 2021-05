Pranzo di nozze con 60 invitati | arrivano i carabinieri e bloccano la festa | sposi multati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo nozze

Risultato?diinterrotto bruscamente dall'arrivo dei carabinieri e locale multato e chiuso per cinque giorni. E' successo a Sala Baganza, nel Parmense, dove i due sposini hanno deciso di ...Per questo motivo ildiè stato interrotto, il ristorante chiuso per cinque giorni multando la 67enne legale rappresentante e gli sposi. Nei prossimi giorni saranno sanzionati gli ospiti ...I carabinieri di Salsomaggiore sono arrivati nel bel mezzo del ricevimento: sanzioni in arrivo anche per gli invitati e il wedding planner ...Locale chiuso per cinque giorni per mancato rispetto delle norme anti Covid. Previste sanzioni anche per gli invitati. Accertamenti per individuare il wedding planner ...