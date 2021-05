Oro: prezzo in lieve crescita a 1.869 dollari (Di martedì 18 maggio 2021) prezzo dell'oro in lieve crescita questa mattina sui mercati delle materie prime. Il metallo prezioso con consegna a giugno passa di mano a 1.869,20 dollari con un aumento dello 0,0,9%. . 18 maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime. Il metallo prezioso con consegna a giugno passa di mano a 1.869,20con un aumento dello 0,0,9%. . 18 maggio ...

Wall Street: ieri in lieve calo (Dj - 0,16%), petrolio Wti ai massimi da aprile 2019 ... l'1,4%, a 66,27 dollari al barile, il prezzo piu' alto dal 21 aprile 2019, grazie alle riaperture in Europa e negli Stati Uniti, che spingono la domanda. L'oro ha chiuso la prima seduta della ...

Mercati: balzo dell’Asia, oro verso i massimi I mercati tornano a scambiare positivi, con gli indici asiatici in gran forma. L'oro schizza ai massimi e il dollaro scende. Che succede oggi?

