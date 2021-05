Migranti: Sanchez a Ceuta, Madrid non vuole polemiche con Rabat ma convoca amb. (Di martedì 18 maggio 2021) Madrid, 18 mag. (Adnkronos) - Il Premier spagnolo Pedro Sanchez ha cancellato un viaggio a Parigi e si è recato a Ceuta, dove è arrivato questo pomeriggio, per seguire la "grave crisi" dell'ondata di Migranti in arrivo in queste ore, nell'auspicio di "ristabilire l'ordine il prima possibile". L'ambasciatore del Marocco in Spagna è stato convocato dalla ministra degli Esteri in seguito all'arrivo di centinaia di Migranti, in maggioranza marocchini, oltre le barriere dell'enclave. I media spagnoli accusano il Marocco di aver aperto la strada al flusso di Migranti, sospendendo i controlli lungo la costa del Mediterraneo, dopo che Madrid aveva dato l'autorizzazione alle cure in Spagna per il segretario generale del Fronte polisario, Brahim Ghali, dallo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag. (Adnkronos) - Il Premier spagnolo Pedroha cancellato un viaggio a Parigi e si è recato a, dove è arrivato questo pomeriggio, per seguire la "grave crisi" dell'ondata diin arrivo in queste ore, nell'auspicio di "ristabilire l'ordine il prima possibile". L'ambasciatore del Marocco in Spagna è statoto dalla ministra degli Esteri in seguito all'arrivo di centinaia di, in maggioranza marocchini, oltre le barriere dell'enclave. I media spagnoli accusano il Marocco di aver aperto la strada al flusso di, sospendendo i controlli lungo la costa del Mediterraneo, dopo cheaveva dato l'autorizzazione alle cure in Spagna per il segretario generale del Fronte polisario, Brahim Ghali, dallo ...

Advertising

Tg3web : In Spagna i primi rimpatri in Marocco dei seimila migranti che ieri hanno forzato la frontiera a Ceuta, l'enclave s… - repubblica : Migranti, la Spagna schiera l'esercito a Ceuta. Sanchez annulla il viaggio a Parigi - Radio1Rai : ??#Migranti Militari dell'Esercito spagnolo schierati su parte delle spiagge dell'enclave di #Ceuta per frenare gli… - Pilo72_ : RT @ClaudioDeglinn2: Migranti, la Spagna rossa schiera l'esercito a Ceuta. Sanchez: 'Ristabiliremo l'ordine' Alla faccia dell'accoglienza..… - Italia_Notizie : Migranti, la Spagna schiera l'esercito a Ceuta. Sánchez: 'Ristabiliremo l'ordine' -