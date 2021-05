Meteo, le previsioni di mercoledì 19 maggio. VIDEO (Di martedì 18 maggio 2021) Sole e caldo si faranno ancora desiderare sull’Italia. Nei prossimi giorni le correnti occidentali porteranno nuvolosità, piogge sparse e occasionali temporali. mercoledì lpiogge e acquazzoni interesseranno il Triveneto con possibili temporali più intensi sul Friuli Venezia Giulia. In seguito il maltempo si sposterà verso il Centro e il Sud della Penisola. Per avere condizioni Meteo più stabili bisognerà aspettare il prossimo weekend quando potrebbero arrivare il sole e temperature più calde. Resteranno ancora instabili le condizioni sulle Alpi e localmente sulle alte pianure con formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani. In merito alle temperature, l'aria più fresca in arrivo dall'Atlantico porterà un calo diffuso con valori inferiori alla media anche di 4-5 gradi su tutta l'Italia.Le previsioni al NordInstabile sul Triveneto ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021) Sole e caldo si faranno ancora desiderare sull’Italia. Nei prossimi giorni le correnti occidentali porteranno nuvolosità, piogge sparse e occasionali temporali.lpiogge e acquazzoni interesseranno il Triveneto con possibili temporali più intensi sul Friuli Venezia Giulia. In seguito il maltempo si sposterà verso il Centro e il Sud della Penisola. Per avere condizionipiù stabili bisognerà aspettare il prossimo weekend quando potrebbero arrivare il sole e temperature più calde. Resteranno ancora instabili le condizioni sulle Alpi e localmente sulle alte pianure con formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani. In merito alle temperature, l'aria più fresca in arrivo dall'Atlantico porterà un calo diffuso con valori inferiori alla media anche di 4-5 gradi su tutta l'Italia.Leal NordInstabile sul Triveneto ...

