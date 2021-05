LIVE Musetti-Auger-Aliassime 7-6 3-6 7-5, ATP Lione in DIRETTA: proiezioni classifica. “Volevo la rivincita” (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Musetti LORENZO Musetti: “CI TENEVO ALLA rivincita SU Auger-Aliassime” DEFINITE LE DATE DELLA COPPA DAVIS 2021 CON L’ITALIA Grazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro LIVE. Lorenzo Musetti non guadagna posizioni con questa vittoria nel ranking ATP. Al momento è 88° in classifica con 870 punti. Qualora superasse anche l’americano Korda al 2° turno, allora salirebbe in posizione n.83. “Ho imparato qualcosa dall’ultima sconfitta. Ho iniziato bene questo torneo e spero di andare avanti. Korda è uno dei migliori giovani del circuito e sarà un match difficile”, le parole di Musetti a fine partita. Nel prossimo turno Lorenzo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DILORENZO: “CI TENEVO ALLASU” DEFINITE LE DATE DELLA COPPA DAVIS 2021 CON L’ITALIA Grazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro. Lorenzonon guadagna posizioni con questa vittoria nel ranking ATP. Al momento è 88° incon 870 punti. Qualora superasse anche l’americano Korda al 2° turno, allora salirebbe in posizione n.83. “Ho imparato qualcosa dall’ultima sconfitta. Ho iniziato bene questo torneo e spero di andare avanti. Korda è uno dei migliori giovani del circuito e sarà un match difficile”, le parole dia fine partita. Nel prossimo turno Lorenzo ...

