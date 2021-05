La virtual reality è davvero il futuro del cinema?

Advertising

afnewsinfo : Il Museo del Cinema di Torino e Rai Cinema lanciano la prima sala permanente dedicata alla Virtual Reality… - Think_movies : Effetto VR: il primo cinema italiano in Virtual Reality - RadioWebItalia : Effetto VR, il primo cinema italiano in Virtual Reality @RadioWebItalia - Ansa_Piemonte : Museo Cinema apre nuova sala per Virtual Reality. Realizzata in collaborazione con RAI Cinema #ANSA - gabriellaparisi : Nasce a #Torino CineVr, il primo #cinema in #VirtualReality (con una sala dedicata) @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : virtual reality

...the balance between man's most primordial origins and the paradox of contemporaneity in which individuals are profoundly isolated even though they are constantly connected through a...Si tratta di un breve film che, dopo essere già stato presentato in versione lineare tradizionale su RaiPlay, arriva ora nella versione360° diretta da Gennaro Coppola per la ...Oggi 19 maggio riapre al pubblico il Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato nella splendida cornice della Mole Antonelliana. La grande novità che accoglierà i visitatori sarà il cinema in real ...La realtà virtuale sbarca al Museo Nazionale del Cinema di Torino con una sala dedicata e una programmazione di contenuti cinematografici VR in collaborazione con Rai Cinema. Il ...