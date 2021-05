Inzaghi, Simone condanna Pippo: “C’è rammarico, per la Lazio e mio fratello” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Voleva vincere Simone Inzaghi, per la sua Lazio e per suo fratello. Le speranze biancocelesti, invece, si sono infrante contro il palo che ha respinto il calcio di rigore di Ciro Immobile. “C’è rammarico, era una partita importante, volevamo allungare la striscia di vittorie casalinghe, inoltre mio fratello avrebbe giocato domenica proprio contro il Torino per salvarsi. Una squadra matematicamente in Europa se l’è giocata fino in fondo, è stato un bello spot per il calcio“, ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Lazio, “avevamo giocato due giorni fa, la stagione è stata lunghissima e difficilissima: abbiamo disputato due annate in una, giocando ogni tre giorni. Abbiamo avuto tanti problemi, noi come le altre. Manca ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Voleva vincere, per la suae per suo. Le speranze biancocelesti, invece, si sono infrante contro il palo che ha respinto il calcio di rigore di Ciro Immobile. “C’è, era una partita importante, volevamo allungare la striscia di vittorie casalinghe, inoltre mioavrebbe giocato domenica proprio contro il Torino per salvarsi. Una squadra matematicamente in Europa se l’è giocata fino in fondo, è stato un bello spot per il calcio“, ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della, “avevamo giocato due giorni fa, la stagione è stata lunghissima e difficilissima: abbiamo disputato due annate in una, giocando ogni tre giorni. Abbiamo avuto tanti problemi, noi come le altre. Manca ...

