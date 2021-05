Il rischio di una controriforma fiscale (Di martedì 18 maggio 2021) Come si ricorderà Mario Draghi nel presentare alle Camere il suo programma di Governo il 17 febbraio scorso, aveva sottolineato come una riforma fiscale non si possa fare a spizzichi e bocconi, come è invece è avvenuto lungo gli anni con una quantità di interventi legislativi in campo tributario, tali da mandare in confusione anche i migliori professionisti del settore. Pertanto, continuava Draghi, è necessario che un nuovo intervento, peraltro richiesto dalla Ue e previsto tra le “riforme di accompagnamento” alla realizzazione del Piano di Ripresa e Resilienza, venga preparato da un’accurata discussione tra chi ha solide esperienze in materia. “Un metodo simile fu seguito in Italia all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, quando il governo affidò a una commissione di esperti, tra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Come si ricorderà Mario Draghi nel presentare alle Camere il suo programma di Governo il 17 febbraio scorso, aveva sottolineato come una riformanon si possa fare a spizzichi e bocconi, come è invece è avvenuto lungo gli anni con una quantità di interventi legislativi in campo tributario, tali da mandare in confusione anche i migliori professionisti del settore. Pertanto, continuava Draghi, è necessario che un nuovo intervento, peraltro richiesto dalla Ue e previsto tra le “riforme di accompagnamento” alla realizzazione del Piano di Ripresa e Resilienza, venga preparato da un’accurata discussione tra chi ha solide esperienze in materia. “Un metodo simile fu seguito in Italia all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, quando il governo affidò a una commissione di esperti, tra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro ...

