Il Principe Carlo diventa re? Monarchia stravolta (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo il "Sunday Times" Carlo d'Inghilterra avrebbe iniziato le consultazioni per avviare alcune innovazioni nella Monarchia inglese, che presto si troverà a guidare. Il Principe di Galles vorrebbe aprire ai turisti le residenze reali e punterebbe a "snellire" la Royal Family concentrandosi sulle prime linee dei Windsor. Il Principe Carlo d'Inghilterra potrebbe salire presto sul trono in sostituzione della madre, la regina Elisabetta. Sua Maestà è prossima a tagliare Articolo completo: dal blog SoloDonna

