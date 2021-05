Il padre del calciatore Scamacca a Trigoria con una spranga: denunciato per minacce e danni (Di martedì 18 maggio 2021) Pomeriggio di paura ieri a Trigoria quando il padre di Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa ed ex tesserato delle giovanili della Roma, si è introdotto all’interno del centro sportivo giallorosso con una spranga danneggiando le auto presenti all’interno del Fulvio Bernardini. Il papà del giocatore ha sfruttato l’ingresso con la barra a livello spaventando i presenti. Nel giro di poco è stato tempestivamente fermato prima dalla sicurezza della Roma e poi dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato. Ancora non si conoscono i motivi dietro tali azioni. L’uomo è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento e portato in ospedale per le cure del caso. Secondo quanto si è appreso, è entrato nel centro sportivo e con una spranga avrebbe rotto monitor, lampioni, vetri di una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Pomeriggio di paura ieri aquando ildi Gianluca, centravanti del Genoa ed ex tesserato delle giovanili della Roma, si è introdotto all’interno del centro sportivo giallorosso con unadanneggiando le auto presenti all’interno del Fulvio Bernardini. Il papà del giocatore ha sfruttato l’ingresso con la barra a livello spaventando i presenti. Nel giro di poco è stato tempestivamente fermato prima dalla sicurezza della Roma e poi dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato. Ancora non si conoscono i motivi dietro tali azioni. L’uomo è statodalla polizia per danneggiamento e portato in ospedale per le cure del caso. Secondo quanto si è appreso, è entrato nel centro sportivo e con unaavrebbe rotto monitor, lampioni, vetri di una ...

