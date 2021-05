Green Pass, Sileri: «Dovrebbe essere esteso a un anno, ma solo per chi ha avuto due dosi» (Di martedì 18 maggio 2021) Si va verso l'allungamento della validità del Green Pass. Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri «per i vaccinati Dovrebbe essere esteso a 1 anno, è... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 maggio 2021) Si va verso l'allungamento della validità del. Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo«per i vaccinatia 1, è...

Advertising

ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - Agenzia_Ansa : Il 5 giugno test in discoteca, in 2000 a Gallipoli con il green pass #ANSA - giorgio1391952 : tutti parlano del 'green pass'.....ma nessuno lo ha mai visto ! - lorenzhaus : RT @sabrimaggioni: #Bassetti “Eh, ma io che ho fatto vaccino a dicembre vorrebbe dire che qs estate non posso viaggiare se non rifaccio il… -