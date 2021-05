Draghi “Riaperture grazie a vaccini e rispetto delle regole” (Di martedì 18 maggio 2021) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La strategia è la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione, e l’osservanza delle regole, dalle mascherine al distanziamento, tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo, con delle lezioni tremende, severe”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, a margine del vertice sul finanziamento delle economie africane, a Parigi, rispondendo a una domanda sulle Riaperture.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La strategia è la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione, e l’osservanza, dalle mascherine al distanziamento, tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo, conlezioni tremende, severe”. Lo ha detto il premier Mario, a margine del vertice sul finanziamentoeconomie africane, a Parigi, rispondendo a una domanda sulle.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - ilriformista : La rimozione del #coprifuoco sarà graduale: dal 24 maggio si sposta alle 23, dal 7 giugno alle 24, stop dal 21 giug… - ilriformista : I dati ancora in discesa fanno ben sperare: il “rischio calcolato” di Draghi supera il test dei numeri - Paoletto003 : RT @MT_Meli_: Massimo Galli, il 18 aprile, in riferimento alle riaperture: “Draghi, sulla pandemia, non ne ha azzeccata una”. E parlò di “l… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Draghi “Riaperture grazie a vaccini e rispetto delle regole” - -