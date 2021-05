Coprifuoco: il Governo stabilisce i nuovi orari e tutte le riaperture (Di martedì 18 maggio 2021) La campagna vaccinale procede e il Covid, piano piano, allenta la sua morsa. Il Governo vara nuove misure di allentamento. riaperture scaglionate, la ripresa del settore wedding e l’allentamento del Coprifuoco: sono queste le novità che il Governo mete in campo anche a breve scadenza, a partire dal prossimo 19 maggio. Vediamo insieme quali sono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 18 maggio 2021) La campagna vaccinale procede e il Covid, piano piano, allenta la sua morsa. Ilvara nuove misure di allentamento.scaglionate, la ripresa del settore wedding e l’allentamento del: sono queste le novità che ilmete in campo anche a breve scadenza, a partire dal prossimo 19 maggio. Vediamo insieme quali sono. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Palazzo_Chigi : L'#ItaliaRiapre, approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge che anticipa in #zonagialla le #riaperture e… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - Alexct9 : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo Draghi respinge ancora una volta la proposta di FDI di abolire il #coprifuoco. Una o due ore in più d’aria co… - sciltian : RT @meb: Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar, ristoranti, ce… -