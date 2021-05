Chia può distruggere un SSD in 40 giorni di mining (Di martedì 18 maggio 2021) Come ormai saprete, il mining di criptovaluta ha reso molto difficile mettere le mani su GPU come NVIDIA GeForce RTX serie 30 o AMD Radeon RX 6000, e gli HDD e SSD stanno ora affrontando una carenza di scorte a causa del mining della criptovaluta emergente Chia Coin, che, appunto, viene "minata" attraverso lo spazio di archiviazione. Per questo motivo, i miners in Cina stanno acquistando dischi rigidi e SSD a una velocità allarmante. Ma il mining di Chia non ha portato solo a questo problema, perchè il processo riduce notevolmente anche la durata di queste unità HDD/SSD. Chia ha la particolarità di non essere minata sfruttando la potenza della GPU ma bensì utilizzando il dispositivo di archiviazione, dove ovviamente con più velocità si ottengono migliori prestazioni. Ciò ha già causato ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Come ormai saprete, ildi criptovaluta ha reso molto difficile mettere le mani su GPU come NVIDIA GeForce RTX serie 30 o AMD Radeon RX 6000, e gli HDD e SSD stanno ora affrontando una carenza di scorte a causa deldella criptovaluta emergenteCoin, che, appunto, viene "minata" attraverso lo spazio di archiviazione. Per questo motivo, i miners in Cina stanno acquistando dischi rigidi e SSD a una velocità allarmante. Ma ildinon ha portato solo a questo problema, perchè il processo riduce notevolmente anche la durata di queste unità HDD/SSD.ha la particolarità di non essere minata sfruttando la potenza della GPU ma bensì utilizzando il dispositivo di archiviazione, dove ovviamente con più velocità si ottengono migliori prestazioni. Ciò ha già causato ...

Advertising

Eurogamer_it : Il mining di #Chia può rendere inutilizzabile un SSD in 40 giorni. - opsslouishi : ragionamento delle 22:42 io conosco chia, chia esiste, io so che chia esiste, chia ha visto harry, che per non esis… - harrehxgolden : @lalaishere_ se ti può consolare, posso dirti che esistono diverse forme di amore, non tutte devono essere per forz… - END0FTH3D4Y : mi trovate un soprannome carino per favore chia non si può sentire - chia_re_tta : @d_arco75 Ahahahahahahahahahahah che paraculo! A questo punto la mia stima non può che crescere -

Ultime Notizie dalla rete : Chia può Trascorrere delle splendide vacanze in Sardegna non è così costoso come si pensa, basta visitare questi posti stupendi e poco conosciuti Parliamo in particolare di Chia, piccolo Comune poco distante da Cagliari. Le spiagge di questa ... Infine, se si vuole proprio stare lontani dalla folla e passare una vacanza serena, si può cercare una ...

Come usare un Raspberry Pi per il farming di Chia Sarebbe meglio collegare la tastiera, il mouse e lo schermo per questa parte del progetto, ma può ... Il vostro dispositivo sarà sda1, il quale è connesso al mountpoint /media/les/Chia. Prendete nota ...

Chia, la criptovaluta fa volare le vendite di SSD ADATA e spaventa Galax Hardware Upgrade Parliamo in particolare di, piccolo Comune poco distante da Cagliari. Le spiagge di questa ... Infine, se si vuole proprio stare lontani dalla folla e passare una vacanza serena, sicercare una ...Sarebbe meglio collegare la tastiera, il mouse e lo schermo per questa parte del progetto, ma... Il vostro dispositivo sarà sda1, il quale è connesso al mountpoint /media/les/. Prendete nota ...