Advertising

marcolaudonio : RT @GruppoCDP: CDP: approvata oggi la proposta di costituzione di #PatrimonioRilancio e convocata l’Assemblea degli Azionisti. Il #comunica… - GruppoCDP : CDP: approvata oggi la proposta di costituzione di #PatrimonioRilancio e convocata l’Assemblea degli Azionisti. Il #comunicatostampa. - fisco24_info : Cdp: ok proposta costituzione Patrimonio rilancio: Convocata assemblea azionisti 26-27 maggio - LaStampa : Autostrade, i consulenti dei fondi favorevoli alla proposta di Cdp - messveneto : Autostrade, i consulenti dei fondi favorevoli alla proposta di Cdp: Dopo Iss e Frontis arriva anche il parere di Gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp proposta

La Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato oggi ladi costituzione di Patrimonio Rilancio, che sarà sottoposta alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 26 e 27 maggio 2021. Lo si legge in una nota di Cassa, in cui si ...Dopo Iss e Frontis arriva anche il parere di Glass Lewis che come gli altri in vista dell'assemblea di Atlantia consiglia il voto a sostegno delladi Cassa depositi e prestiti, Blackstone e Macquarie per acquistare l'88% del . - -Equita Sim ha sottolineato l’importanza per Atlantia di un accordo con CDP in questa fase. L’offerta della cordata di CDP valuta il 100% di ASPI 9.3bn e potrebbe salire fino a 9.6 grazie a un earn-out ...Dopo Iss e Frontis arriva anche il parere di Glass Lewis che come gli altri in vista dell’assemblea di Atlantia consiglia il voto a sostegno della proposta di Cassa depositi e prestiti, Blackstone e M ...