Bimbo di due anni torturato e ucciso, il pm: 'Ergastolo al padre' (Di martedì 18 maggio 2021) L'accusa ha chiesto l'Ergastolo (con nove mesi di isolamento diurno) per Alija Hrustic, il 26enne imputato per l'omicidio del figlio di 2 anni, Mehmet, avvenuto nel maggio 2019 in via Ricciarelli. Il ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) L'accusa ha chiesto l'(con nove mesi di isolamento diurno) per Alija Hrustic, il 26enne imputato per l'omicidio del figlio di 2, Mehmet, avvenuto nel maggio 2019 in via Ricciarelli. Il ...

Advertising

Mary198208 : RT @Lauraquaglia56: STEFANIA MANSI Oliver.... Forza cd per questo bimbo trovato da poco per fortuna sta iniziando a prendere fiducia era mo… - Reemul64 : RT @Lauraquaglia56: STEFANIA MANSI Oliver.... Forza cd per questo bimbo trovato da poco per fortuna sta iniziando a prendere fiducia era mo… - fendente1 : RT @Lauraquaglia56: STEFANIA MANSI Oliver.... Forza cd per questo bimbo trovato da poco per fortuna sta iniziando a prendere fiducia era mo… - SchoneKapelle : @Federissao @Collimasoni Bellissimo, letto anche quello. In un romanzo chiamato 'l'ultima caccia' ci sono due bambi… - Luca77mg : @QRepubblica @MarilenaGrassa1 Due mamme sono tali perché alle loro spalle c’è stato un uomo ovvero padre che ha dat… -