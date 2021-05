Battiato, Vasco Rossi: “Addio al Maestro” (Di martedì 18 maggio 2021) “Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato”. Con queste parole Vasco Rossi ricorda sul suo profilo Instagram Franco Battiato, il cantautore scomparso stamattina nella sua casa di Milo. Vasco posta una foto di Battiato e i primi versi di ‘Le sinfonie del tempo’: “Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo/ Con una idea: che siamo esseri immortali/ Caduti nelle tenebre, destinati a errare/ Nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) “alFranco. Viva Franco”. Con queste parolericorda sul suo profilo Instagram Franco, il cantautore scomparso stamattina nella sua casa di Milo.posta una foto die i primi versi di ‘Le sinfonie del tempo’: “Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo/ Con una idea: che siamo esseri immortali/ Caduti nelle tenebre, destinati a errare/ Nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

