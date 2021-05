Alfa Romeo, presentata la Giulia per l’Arma dei Carabinieri (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiama “Giulia Radiomobile” la nuova Alfa Romeo al servizio delle Tenenze e delle Stazioni dei Carabinieri impegnate nel controllo del territorio. Saranno 1.770 gli esemplari della vettura destinati ai Carabinieri, tutti equipaggiati con motore quattro cilindri 2.0 turbo 200 CV, cambio automatico a 8 rapporti e livrea blu istituzionale. Le nuove Alfa Romeo Giulia rafforzano il sodalizio storico tra Alfa Romeo e i Carabinieri, nato nel secondo dopoguerra quando tutte le “Gazzelle” avevano il marchio del Biscione. “La prima Alfa Romeo dell’Arma è stata la 1900 M “Matta” nel 1951. Un anno dopo, con la berlina 1900 è nata la Gazzella”, spiega il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiama “Radiomobile” la nuovaal servizio delle Tenenze e delle Stazioni deiimpegnate nel controllo del territorio. Saranno 1.770 gli esemplari della vettura destinati ai, tutti equipaggiati con motore quattro cilindri 2.0 turbo 200 CV, cambio automatico a 8 rapporti e livrea blu istituzionale. Le nuoverafforzano il sodalizio storico trae i, nato nel secondo dopoguerra quando tutte le “Gazzelle” avevano il marchio del Biscione. “La primadelè stata la 1900 M “Matta” nel 1951. Un anno dopo, con la berlina 1900 è nata la Gazzella”, spiega il ...

