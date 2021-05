Uomini e Donne, Giacomo: svelata la data della scelta! ANTICIPAZIONI (Di lunedì 17 maggio 2021) Ultime puntate per Uomini e Donne che conclude la stagione con la scelta del giovane tronista Giacomo Czerny: in attesa delle ANTICIPAZIONI, scopriamo la data della registrazione! Leggi anche: Uomini e Donne over: Riccardo contro Roberta «Eravamo messi d’accordo» Uomini e Donne: le ultime esterne con Martina e Carolina Dopo le scelte di Samantha e Massimiliano, l’ultimo tronista di Uomini e... Leggi su donnapop (Di lunedì 17 maggio 2021) Ultime puntate perche conclude la stagione con la scelta del giovane tronistaCzerny: in attesa delle, scopriamo laregistrazione! Leggi anche:over: Riccardo contro Roberta «Eravamo messi d’accordo»: le ultime esterne con Martina e Carolina Dopo le scelte di Samantha e Massimiliano, l’ultimo tronista die...

