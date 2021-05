Ufficiale | Eintracht Francoforte | preso il giovane talento Fabio Blanco

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il prossimo anno ilspagnolo, classe 2003,, giocherà in Bundesliga. L’esterno offensivo ha firmato con l’. Questo l’annunciodel club. “L’si assicura uno dei più grandi talenti del calcio spagnolo. Il giocatore arriva a parametro zero dal Valencia ed ha firmato un contratto fino 30 giugno 2023 con un’opzione di rinnovo”. Diesichert sich die Dienste eines der größten Talente des spanischen Fußballs: @fabiiowechselt zur neuen Saison vom traditionsreichen @valenciacf an den Main und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 mit einer Verlängerungsoption #SGE — ...

La prossima tappa della carriera del calciatore spagnolo sarà infatti la Bundesliga con il trasferimento all'Francoforte annunciato questa mattina dallo stesso club teutonico. Per seguire e ...di Fabio Belli) Julian Nagelsmannal Bayern Monaco/ Bavaresi versano al Lipsia cifra ...lasciare la compagnia di Colonia e Norimberga per raggiungere invece a quota cinque successi...Fabio Blanco, il gioiellino classe 2004 delle giovanili del Valencia, prenderà un volo direzione Germania: l’anno prossimo giocherà con l’Eintracht Francoforte. La società ...Tanti movimenti, incastri e ritorni. Con diversi allenatori top ancora in ballo, nei giorni in cui Zidane valuta l’addio - per la seconda volta - al Real Madrid. Il valzer internazionale ...