Sinner-Karatsev, ATP Lione 2021: programma, orario, tv, streaming 18 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Domani, 18 maggio, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP di Lione. Sulla terra rossa francese l’altoatesino prepara l’avvicinamento al Roland Garros 2021 cimentandosi in questo evento. Non sarà un primo turno facile per la testa di serie n.6 del tabellone, dal momento che il rivale sarà il russo Aslan Karatsev, giocatore dotato di un tennis molto potente e non facili da disinnescare. I due già si sono incrociati quest’anno sul cemento di Dubai, ai quarti di finale, e Sinner si è dovuto arrendere colui che poi si sarebbe aggiudicato il torneo. Pertanto, la partita sarà una prova probante per il classe 2001 del Bel Paese. programma Sinner-Karatsev MARTEDI’ 18 maggio CAMPO CENTRALE – Inizio ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Domani, 18, Jannikfarà il proprio esordio nell’ATP di. Sulla terra rossa francese l’altoatesino prepara l’avvicinamento al Roland Garroscimentandosi in questo evento. Non sarà un primo turno facile per la testa di serie n.6 del tabellone, dal momento che il rivale sarà il russo Aslan, giocatore dotato di un tennis molto potente e non facili da disinnescare. I due già si sono incrociati quest’anno sul cemento di Dubai, ai quarti di finale, esi è dovuto arrendere colui che poi si sarebbe aggiudicato il torneo. Pertanto, la partita sarà una prova probante per il classe 2001 del Bel Paese.MARTEDI’ 18CAMPO CENTRALE – Inizio ...

