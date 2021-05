Sherlock Holmes Day: il detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle è una delle figure più importanti della letteratura britannica (Di lunedì 17 maggio 2021) Un uomo dal quoziente intellettivo sopra la media, con uno sguardo acuto e penetrante e conoscitore di “ogni particolare di tutti i misfatti più orrendi perpetrati” nel suo secolo. È Sherlock Holmes, il detective nato nel 1887 dalla penna dello scrittore scozzese Arthur Conan Doyle e comparso in 4 romanzi e ben 56 racconti. Dal suo alloggio londinese al 221B di Baker Street, dove ora sorge un museo dedicato, Holmes è diventato una delle più importanti figure della letteratura britannica tanto da essere uno dei personaggi più rappresentati sul grande e piccolo schermo, con oltre 200 apparizioni diverse. Per celebrare ... Leggi su domanipress (Di lunedì 17 maggio 2021) Un uomo dal quoziente intellettivo sopra la media, con uno sguardo acuto e penetrante e conoscitore di “ogni particolare di tutti i misfatti più orrendi perpetrati” nel suo secolo. È, ilnel 1887dello scrittore scozzesee comparso in 4 romanzi e ben 56 racconti. Dal suo alloggio londinese al 221B di Baker Street, dove ora sorge un museo dedicato,è diventato unapiùtanto da essere uno dei personaggi più rappresentati sul grande e piccolo schermo, con oltre 200 apparizioni diverse. Per celebrare ...

iramaswldflwr : @pensierounanime da iraminx a Sherlock Holmes il passo è breve???? - LorenzoVFR : Audiolibro. Sherlock Holmes e l' Avventura del diadema di Berilli di A C Doyle.Buon ascolto - k_kitsvne : @appetire Diventa Sherlock Holmes per cinque minuti e indovina. - oikanjiro : @aslxeep4llen @Taedpool_ allora sarebbe affiliato con gli holmes dopo l'incontro no? mycroft è letteralmente ai ver… - ImperialPair : Sherlock Holmes, Shinichi Kudo, Don Matteo, e qualsiasi detective in una qualsiasi serie TV o romanzi, avrebbero c… -