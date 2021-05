Ristoratore italiano a Tel Aviv | ‘Rimango aperto | provo più rabbia che paura”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ha deciso di rimanere ”sempre” Ernesto Marcheria, da 25 anni a Teldove gestisce il ristorante di cucina italiana ‘Ernesto 90’. Perché anche con le sirene che suonano e la minaccia dei razzi dalla Striscia di Gaza, ad Adnkronos dice di avere ”piùche”. Certo, spiega, ”è molto difficile per noi continuare a vivere con questa minaccia”. E inoltre “stiamo perdendo decina di migliaia di shekel perché la gente non esce, ha. Ho anche dei dipendenti che non riescono a tornare perché l’aeroporto è chiuso, abbiamo problemi di personale”. Ma se ”altri ristoratori hanno deciso di chiudere, io resto. Perché voglio dare un segnale, che non bisogna avere”. Ilracconta che a casa ha la ...

Advertising

stdara3 : @Ariachetira @myrtamerlino LA MERDINO CHE RIDE, MENTRE UN RISTORATORE SI STA SFOGANDO!! SOMMA TUTTO !! RIDICOLA IPO… - Gigi_Piada75 : @Fabopolis Questo fa il ristoratore e manco ne capisce di cibo. Però critica o biologi. L'italiano vero. ?????? - rosaroccaforte : RT @ItalianoFronte: @ricpuglisi Vogliamo parlare di questo? ??Ristoratore #francese prende 10.000€/MESE di sovvenzioni dallo stato erogati i… - ItalianoFronte : @ricpuglisi Vogliamo parlare di questo? ??Ristoratore #francese prende 10.000€/MESE di sovvenzioni dallo stato eroga… - eurallergico : RT @ItalianoFronte: ?? VERGOGNOSO ??Ristoratore #francese prende 10.000€/MESE di sovvenzioni dallo stato erogati in 10 giorni. ??Ristoratore #… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratore italiano

Adnkronos

... dove la giuria tecnica, composta da grandi protagonisti del panorama food, lavorerà per ... lievitista e titolare di pasticceria; Massimiliano Prete ,, lievitista, docente ...... Mara Venier , ad una signora del cinema e in generale dello spettacolo: Sandra Milo. La ... che le chiedeva se fosse ancora fidanzata con Alessandro Rorato,veneto di 37 anni più ...In ogni serata i partecipanti impareranno come fotografare un piatto, prima di mangiarlo, per esaltarne le caratteristiche. Prima tappa: il 30 maggio da Zio Pepè ...Il coprifuoco alle ore 22 fa parte di quelle restrizioni anti-Covid insensate sul piano scientifico e catastrofiche per l'economia italiana.