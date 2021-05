Riaperture, Coprifuoco: slitta subito alle 23 e viene abolito dal 21 giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: oggi, lunedì 17 maggio, si è tenuta la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il premier Draghi, per le prossime Riaperture e stabilire se posticipare o abolire il Coprifuoco. Il Consiglio dei ministri tenutosi dopo ha poi dato il via libera al nuovo decreto Riaperture, con la road map dei nuovi allentamenti e la decisione definitiva sullo slittamento (e poi abolizione) del Coprifuoco. La proposta che il Presidente del Consiglio ha presentato sul tavolo della cabina di regia si articola in tre step che prevedono il graduale spostamento del Coprifuoco fino ad una sua completa abolizione all’altezza del 21 giugno 2021. Decreto Riaperture, le Faq del governo: cosa si può fare ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: oggi, lunedì 17 maggio, si è tenuta la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il premier Draghi, per le prossimee stabilire se posticipare o abolire il. Il Consiglio dei ministri tenutosi dopo ha poi dato il via libera al nuovo decreto, con la road map dei nuovintamenti e la decisione definitiva sullomento (e poi abolizione) del. La proposta che il Presidente del Consiglio ha presentato sul tavolo della cabina di regia si articola in tre step che prevedono il graduale spostamento delfino ad una sua completa abolizione all’altezza del 212021. Decreto, le Faq del governo: cosa si può fare ...

Advertising

borghi_claudio : Non chiedetemi come la penso sulle riaperture e sul compromesso dell'abolizione del #coprifuoco solo nelle regioni… - LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - alexbarbera : Forse siamo alla fine dell’incubo. Ecco le novità dell’ultimo decreto riaperture Dall’entrata in vigore del decre… - CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: Calendario #riaperture (in attesa #consigliodeiministri) 18/5: #coprifuoco h. 23 22/5 riaprono #centricommerciali in wee… - pgamosso : RT @vitalbaa: Dedicato a quei politici che si intesteranno la progressiva eliminazione del coprifuoco e le riaperture: 'come se io avessi c… -