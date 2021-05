Riaperture, Confesercenti: flop del “solo all’aperto” per bar e ristoranti (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – “Le cene all’aperto non bastano. Tra divieto di consumo all’interno e coprifuoco alle 22, la cosiddetta riapertura dei pubblici esercizi è stata un flop: a 20 giorni dalla ‘ripartenza’ del settore, il 62% delle attività segnala di non avere recuperato fatturato rispetto alle settimane precedenti”. È quanto è emerso da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un campione composto da oltre mille imprenditori della somministrazione. A vedere risalire un po’ le vendite, per ora, è solo il 38% delle attività, percentuale che coincide con la quota di imprese che avevano già allestito uno spazio esterno da destinare al consumo: un’ulteriore 30% lo sta allestendo ora. Ma anche chi è riuscito a organizzarsi non ha registrato alcun boom: due terzi delle imprese registrano recuperi del fatturato inferiori ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – “Le cenenon bastano. Tra divieto di consumo all’interno e coprifuoco alle 22, la cosiddetta riapertura dei pubblici esercizi è stata un: a 20 giorni dalla ‘ripartenza’ del settore, il 62% delle attività segnala di non avere recuperato fatturato rispetto alle settimane precedenti”. È quanto è emerso da un sondaggio condotto da Swg persu un campione composto da oltre mille imprenditori della somministrazione. A vedere risalire un po’ le vendite, per ora, èil 38% delle attività, percentuale che coincide con la quota di imprese che avevano già allestito uno spazio esterno da destinare al consumo: un’ulteriore 30% lo sta allestendo ora. Ma anche chi è riuscito a organizzarsi non ha registrato alcun boom: due terzi delle imprese registrano recuperi del fatturato inferiori ...

