PSG | ladro tenta di entrare in casa di Neymar | arrestato

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un uomo ha cercato di introdursi nell’abitazione didurante PSG-Reims: fermato dalla sicurezza del fuoriclasse brasiliano Un uomo ha cercato di introdursi nell’abitazione dinella notte scorsa, durante il match tra Paris Saint-Germain e Reims. Il malintenzionato è stato bloccato dalla sicurezza del fuoriclasse brasiliano e si è giustificato dicendo di voler donare alcune copie della Bibbia allo stesso. Come riportato da L’Equipe, ilè stato cosìdalle autorità parigine e trasferito in un centro psichiatrico. Momento drammatico per i calciatori del PSG: dopo i furti subiti da Angel Di Maria e Marquinhos, questa volta è toccato a. L'articolo proviene da Calcio News 24.