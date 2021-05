Procuratori al top, dalla Serie A quasi un mld in sei anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le spese ingenti sostenute dai club calcistici negli ultimi anni – e che inevitabilmente pesano in tempo di pandemia – ci sono quelle per l’attività degli agenti sportivi. Come riporta Repubblica-Affari & Finanza, dal 2015 la Serie A ha versato 913 milioni di euro nelle tasche dei Procuratori. Cifre da capogiro, che rasentano il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le spese ingenti sostenute dai club calcistici negli ultimi– e che inevitabilmente pesano in tempo di pandemia – ci sono quelle per l’attività degli agenti sportivi. Come riporta Repubblica-Affari & Finanza, dal 2015 laA ha versato 913 milioni di euro nelle tasche dei. Cifre da capogiro, che rasentano il L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Procuratori al top, dalla Serie A quasi un mld in sei anni: Tra le spese ingenti sostenute dai cl… - manuhellt : RT @CalcioFinanza: Procuratori al top, dalla #SerieA quasi un miliardo in sei anni - wkmmanagement : RT @CalcioFinanza: Procuratori al top, dalla #SerieA quasi un miliardo in sei anni - _Cacula_ : RT @CalcioFinanza: Procuratori al top, dalla #SerieA quasi un miliardo in sei anni - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Procuratori al top, dalla #SerieA quasi un miliardo in sei anni -