Polemica sulla reunion di Friends: “Dopo 17 anni nessun amico nero?” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Friends torna, ma dimentica l’inclusività”: si accende così la Polemica per la reunion della serie tv, che al momento non ha inserito celebrità e attori neri nella lista degli ospiti dell’attesissimo speciale, previsto per il 27 maggio su HBO Max. Qualcuno sottolinea che nelle 9 stagioni che coprono oltre un decennio, non sia mai riuscito ad includere personaggi neri fra i protagonisti. “Sono passati 17 anni dall’ultimo episodio e non vi siete ancora fatti amici neri?”, si chiede un utente Twitter. Ecco i nomi della grande rimpatriata: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) sono ritornati nello storico studio Stage 24 della Warner Bros a Burbank per festeggiare la sitcom. Insieme a loro ci saranno ex membri del ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021) “torna, ma dimentica l’inclusività”: si accende così laper ladella serie tv, che al momento non ha inserito celebrità e attori neri nella lista degli ospiti dell’attesissimo speciale, previsto per il 27 maggio su HBO Max. Qualcuno sottolinea che nelle 9 stagioni che coprono oltre un decennio, non sia mai riuscito ad includere personaggi neri fra i protagonisti. “Sono passati 17dall’ultimo episodio e non vi siete ancora fatti amici neri?”, si chiede un utente Twitter. Ecco i nomi della grande rimpatriata: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) sono ritornati nello storico studio Stage 24 della Warner Bros a Burbank per festeggiare la sitcom. Insieme a loro ci saranno ex membri del ...

