Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Playoff Serie B, dove vedere Venezia-Lecce tv streaming: Dove vedere Venezia Lecce tv s… - CalcioPillole : Il #Cittadella schiaccia il #Monza grazie ad una tripletta di #Baldini nella prima semifinale di andata dei playoff… - Gazzetta_it : #SerieB, andata playoff: #Baldini, tripletta da urlo: il #Cittadella vede la finale. #Monza, ora è durissima - cmdotcom : #SerieB, semifinali playoff: uragano #Cittadella, 3-0 al #Monza! Alle 20.45 Venezia-Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

Sky Sport

CITTADELLA - MONZA 3 - 0 13', 22', 85' Baldini CITTADELLA (4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare (29' Perticone), Adorni, Donnarumma; Vita, Iori (75' D'Urso), Branca (63' Gargiulo); Proia (...Commenta per primo Queste le formazioni ufficiali di Venezia - Lecce, andata delle semifinalidiB: Venezia (4 - 3 - 1 - 2): Mäenpää; P. Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen Lecce (4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; ...Coach Dalmasson l'ha detto chiaramente: Trieste deve cambiare passo per non vedersi chiudere la serie dei quarti di finale playoff LBA già stasera nell'Allianz Dome per gara ...Cittadella e Monza si sfidano della semifinale d’andata dei playoff di B: le formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming ...