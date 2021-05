Microsoft Teams ora è gratuito anche per gli utenti consumer (Di lunedì 17 maggio 2021) Teams, il software di Microsoft per le videochiamate, ha introdotto molte funzioni pensate per gli utenti consumer, come reagire con le GIF e le emoji durante le videochiamate.... Leggi su dday (Di lunedì 17 maggio 2021), il software diper le videochiamate, ha introdotto molte funzioni pensate per gli, come reagire con le GIF e le emoji durante le videochiamate....

Advertising

Digital_Day : Teams, il software di Microsoft per le videochiamate, ha introdotto molte funzioni pensate per gli utenti consumer,… - gigibeltrame : Microsoft Teams, nuove funzionalità per il grande pubblico #digilosofia - puntotweet : Microsoft Teams: nuove funzionalità gratuite - - marioricciard18 : RT @FilosofiaLecce: Per il ciclo di seminari #intersezioni2021 organizzato da @alebeccarisi abbiamo come ospite @maurobonazzi3 con la lezi… - alebeccarisi : RT @FilosofiaLecce: Per il ciclo di seminari #intersezioni2021 organizzato da @alebeccarisi abbiamo come ospite @maurobonazzi3 con la lezi… -