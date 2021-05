Isola dei Famosi, dietrofront del concorrente: decisione a sorpresa (Di lunedì 17 maggio 2021) Il concorrente dell’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti con il suo dietrofront improvviso: la decisione accolta da Ilary Blasi Akash Kumar, primo concorrente eliminato da quest’edizione dell’Isola dei Famosi, aveva deciso di non tornare più in studio. “Lascio spazio a chi crea dinamiche”, aveva detto qualche giorno fatto. Nemmeno il tempo di dirlo che è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildell’deiha sorpreso tutti con il suoimprovviso: laaccolta da Ilary Blasi Akash Kumar, primoeliminato da quest’edizione dell’dei, aveva deciso di non tornare più in studio. “Lascio spazio a chi crea dinamiche”, aveva detto qualche giorno fatto. Nemmeno il tempo di dirlo che è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - coralbeachcann1 : RT @PAngelogitto: La bellezza dei paesaggi dell'isola di #Lipari. ---------------------------------------------- The beauty of the landscap… - kekkomatador55 : RT @statutos__: avevo messo lo spumante nel freezer, ma vi rendete conto, cosa faccio? me lo metto su per il culo?, sciabolo guardando l’is… -