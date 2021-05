Il cambio di gioco di Osimhen è stato alla Pirlo. Quando Pirlo giocava eh (Di lunedì 17 maggio 2021) FALLI DA DIETRO – 37a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Non è finita. La penultima si annuncia come la giornata decisiva. E di trepidante apprensione per il fumo di agguati e imboscate. I Suninter in settimana hanno grigliato asado e temporanei interni malumori, rimandati a dopo, insieme alla spinosa contesa economica con la ambigua proprietà cinese. Gli ergastolani chiedono al cosiddetto Derby d’Italia i tre punti per arraffare il malloppo d’Europa e salvare una stagione disastrosa e un bilancio in rovina. Niente pasillo, niente passerella per i campioni d’Italia. È lo stile Juve, bellezza. Rizzoli manda Calvanese Giampaolo da Teramo. Riuscirà il nostro eroe ad azzeccarne una? Non che non rispetti le istruzioni del designatore. Il quale gli aveva raccomandato: fumo negli occhi. Un rigore qua, uno là. Magari una bella espulsione artata per mettere a tacere tutti. E poi, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) FALLI DA DIETRO – 37a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Non è finita. La penultima si annuncia come la giornata decisiva. E di trepidante apprensione per il fumo di agguati e imboscate. I Suninter in settimana hanno grigliato asado e temporanei interni malumori, rimandati a dopo, insiemespinosa contesa economica con la ambigua proprietà cinese. Gli ergastolani chiedono al cosiddetto Derby d’Italia i tre punti per arraffare il malloppo d’Europa e salvare una stagione disastrosa e un bilancio in rovina. Niente pasillo, niente passerella per i campioni d’Italia. È lo stile Juve, bellezza. Rizzoli manda Calvanese Giampaolo da Teramo. Riuscirà il nostro eroe ad azzeccarne una? Non che non rispetti le istruzioni del designatore. Il quale gli aveva raccomandato: fumo negli occhi. Un rigore qua, uno là. Magari una bella espulsione artata per mettere a tacere tutti. E poi, ...

