Gli stipendi della MLS nel 2021: Gonzalo Higuain sul podio (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 16 aprile 2021 ha preso il via la ventiseiesima edizione della Major League Soccer, il campionato calcistico degli USA. Diversi i volti noti e conosciuti al calcio europeo, che scenderanno in campo al fianco di giovani promesse a stelle e strisce, in un Paese che vuole affermarsi anche nel mondo del pallone. MLS stipendi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 16 aprileha preso il via la ventiseiesima edizioneMajor League Soccer, il campionato calcistico degli USA. Diversi i volti noti e conosciuti al calcio europeo, che scenderanno in campo al fianco di giovani promesse a stelle e strisce, in un Paese che vuole affermarsi anche nel mondo del pallone. MLSL'articolo

Advertising

marattin : Decenni di populismo ci hanno fatto credere che le “nomine” fossero inutili d vezzosi rituali della Casta volti sol… - MPAPA090 : RT @mirkonicolino: I club che hanno chiesto in #LegaSerieA di posticipare gli stipendi oltre il 30 maggio: #Inter, #Genoa, #Sampdoria, #Cro… - CalcioFinanza : Gli stipendi della #MLS nel 2021: Gonzalo #Higuain sul podio - luliluisdemiral : @PrinceJuvee Invidioso. Poverino. Fallimento. #suning paga gli stipendi. - ninoBertolino : RT @frasigno66: Ribadisco. Il Milan non ha praticamente debiti. Non ha problemi di plusvalenze né bond da rimborsare. In 2 anni ripianerà i… -