Giro d’Italia 2021: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi. Peter Sagan batte tutti in volata. Terzo Davide Cimolai (Di lunedì 17 maggio 2021) Peter Sagan si è imposto in volata nella decima tappa del Giro d’Italia 2021 da L’Aquila a Foligno. Sin dai primi chilometri le squadre dei velocisti hanno messo le cose in chiaro, non lasciando troppo spazio alla fuga di giornata. La Bora-Hansgrohe ha tenuto un ritmo forsennato sull’unico GPM di giornata del Valico della Somma, tagliando fuori corridori veloci come Tim Merlier, Dylan Groenewegen e Giacomo Nizzolo. Nel finale il campione slovacco è stato autore di uno sprint pazzesco conquistando il secondo successo in carriera nella Corsa Rosa. ordine d’arrivo DECIMA tappa DEL Giro d’Italia 2021 1 Sagan Peter BORA – hansgrohe 100 80 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021)si è imposto innella decimadelda L’Aquila a Foligno. Sin dai primi chilometri le squadre dei velocisti hanno messo le cose in chiaro, non lasciando troppo spazio alla fuga di giornata. La Bora-Hansgrohe ha tenuto un ritmo forsennato sull’unico GPM di giornata del Valico della Somma, tagliando fuori corridori veloci come Tim Merlier, Dylan Groenewegen e Giacomo Nizzolo. Nel finale il campione slovacco è stato autore di uno sprint pazzesco conquistando il secondo successo in carriera nella Corsa Rosa.DECIMADELBORA – hansgrohe 100 80 ...

