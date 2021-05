Garavaglia | “Il coprifuoco ha i giorni contati” Ecco quando potrebbero rimuoverlo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMassimoè sicuro: “Ilha i“. Il ministro del Turismo si è espresso in maniera critica sul provvedimento in vista dell’estate: “Ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che quindi si possa dare un messaggio al turismo già dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno, che è la Festa della Repubblica. Da quel giorno speriamo che non ci sia più”. Il ministro ha parlato a margine di un incontro in Liguria con il presidente della Regione, Toti: “Quello della della ripartenza è il tema più importante di cui abbiamo discusso. Mi aspetto un’estate positiva, più dello scorso anno. Non perché siamo ottimisti ma perché abbiamo l’ottimismo ragionevole dei numeri. L’Italia è di un bel giallo sole, con la Valle d’Aosta che, a breve, sarà come il ...

