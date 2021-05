FIGC, approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega: il comunicato (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi oggi ha approvato la norma anti Superlega: il comunicato ufficiale Ufficiale, la norma anti Superlega è realtà. Il Consiglio Federale riunitosi oggi ha approvato la norma come testimonia la nota ufficiale pubblicata dalla Federazione. «In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, il Consiglio ha approvato la modifica dell’art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell’affiliazione, prevedendo che lo stesso Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, deliberi la decadenza delle società ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildellariunitosi oggi ha approvato la: ilufficiale Ufficiale, laè realtà. Ilriunitosi oggi ha approvato lacome testimonia la nota ufficiale pubblicata dalla Federazione. «In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, ilha approvato la modifica dell’art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell’affiliazione, prevedendo che lo stesso, su proposta del Presidente, deliberi la decadenza delle società ...

