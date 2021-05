Dramma nel calcio minore: trovato impiccato Filippo Viscido, aveva 31 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Una lunga carriera nelle serie minori italiane, da Pomigliano all’ultima tappa Salernum, passando per due importanti anni ad Avellino (quando la compagine irpina si trovava in serie D prima e in C2 poi). Un giro d’Italia in tante realtà del sud Italia, in Sicilia, in Calabria, in Molise e in Basilicata. aveva soli 31 anni Filippo Viscido, una vita da mediano, autore di un gesto estremo: a meno di un mese dal suo compleanno (avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 5 giugno) ha deciso di farla finita ed è stato trovato impiccato nella serata di domenica in un garage a Battipaglia, dove viveva assieme alla moglie Mina e i figli Naomi e Domenico. Le cause del decesso sarebbero legate ad un gesto volontario sebbene siano sconosciuti per ora i ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021) Una lunga carriera nelle serie minori italiane, da Pomigliano all’ultima tappa Salernum, passando per due importantiad Avellino (quando la compagine irpina si trovava in serie D prima e in C2 poi). Un giro d’Italia in tante realtà del sud Italia, in Sicilia, in Calabria, in Molise e in Basilicata.soli 31, una vita da mediano, autore di un gesto estremo: a meno di un mese dal suo compleanno (avrebbe compiuto 32il prossimo 5 giugno) ha deciso di farla finita ed è statonella serata di domenica in un garage a Battipaglia, dove viveva assieme alla moglie Mina e i figli Naomi e Domenico. Le cause del decesso sarebbero legate ad un gesto volontario sebbene siano sconosciuti per ora i ...

