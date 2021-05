Calciomercato | ufficiale | ecco le date delle sessioni per la stagione 2021-22

(Di lunedì 17 maggio 2021) Leprossime duedi.Il Consiglio Federale, che si è svolto nella giornata di oggi, ha approvato i termini dei tesseramenti per la-2022. Nel dettaglio, la sessione estiva prenderà il via il prossimo 1° luglio e chiuderà i battenti martedì 31 agosto. Già dal 24 maggio, però, sarà possibile depositare gli accordi preliminari.La sessione invernale di, invece, sarà invece dal 3 al 31 gennaio 2022.

