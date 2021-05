Bill Gates mollò Microsoft per un flirt con una dipendente: “Paura del MeToo” (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – Bill Gates, fondatore di Microsoft, avrebbe avuto una relazione sessuale “inappropriata” con una sua dipendente nel 2000 e quando si è dimesso, anni dopo, è stato per mettere a tacere un’indagine sul flirt da parte del consiglio della società. Erano i tempi del boom del MeToo … Bill Gates, il flirt e l’improvviso “addio” La vicenda è venuta alla luce dopo che la dipendente Microsoft ha scritto al consiglio nel 2019 spiegandola in dettaglio – e presumibilmente, avrebbe chiesto che la ora ex moglie di Bill Gates, Melinda Gates, leggesse la lettera. Nel dubbio il milionari e filatropo avrebbe lasciato improvvisamente la direzione della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag –, fondatore di, avrebbe avuto una relazione sessuale “inappropriata” con una suanel 2000 e quando si è dimesso, anni dopo, è stato per mettere a tacere un’indagine sulda parte del consiglio della società. Erano i tempi del boom del, ile l’improvviso “addio” La vicenda è venuta alla luce dopo che laha scritto al consiglio nel 2019 spiegandola in dettaglio – e presumibilmente, avrebbe chiesto che la ora ex moglie di, Melinda, leggesse la lettera. Nel dubbio il milionari e filatropo avrebbe lasciato improvvisamente la direzione della ...

