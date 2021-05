Bielorussia: Lukashenko dà a polizia altri poteri, armi combattimento e uso illimitato forza fisica (Di lunedì 17 maggio 2021) Minsk, 17 mag. (Adnkronos/Dpa) - Più poteri sono stati assegnati alla polizia in Bielorussia contro gli attivisti che da agosto scendono in piazza per protestare contro la rielezione di Aleksandr Lukashenko a presidente. Lukashenko oggi ha firmato il decreto che autorizza la polizia a usare "equipaggiamenti speciali e da combattimento" contro gli attivisti in piazza. Le forze di sicurezza non saranno perseguibili per danni provocati dall'impiego della "forza fisica" e potranno bandiere foto e video. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Minsk, 17 mag. (Adnkronos/Dpa) - Piùsono stati assegnati allaincontro gli attivisti che da agosto scendono in piazza per protestare contro la rielezione di Aleksandra presidente.oggi ha firmato il decreto che autorizza laa usare "equipaggiamenti speciali e da" contro gli attivisti in piazza. Le forze di sicurezza non saranno perseguibili per danni provocati dall'impiego della "" e potranno bandiere foto e video.

Advertising

TV7Benevento : Bielorussia: Lukashenko dà a polizia altri poteri, armi combattimento e uso illimitato forza fisica... - bizcommunityit : Bielorussia-Cio: Lukashenko «elegge» il figlio a capo del comitato olimpico #CIO - vinanverino : E' domenica, giorno di lotta in #Bielorussia. Un regime ridicolo nella sua crudeltà, che nega gli arresti domicilia… - h2s0o011 : RT @bielorussi: ?? Articolo dell' @OsservaDiritti sulla crisi in #Bielorussia: la dittatura silenzia le proteste con arresti indiscriminati… - bielorussi : ?? Articolo dell' @OsservaDiritti sulla crisi in #Bielorussia: la dittatura silenzia le proteste con arresti indisc… -