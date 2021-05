Bianchi | “Occorre costruire sistemi educativi che sappiano formare cittadini responsabili per il pianeta”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, ha partecipato, questo pomeriggio, in videoconferenza, alla tavola rotonda ministeriale sull’attuazione dell’Educazione allo sviluppo sostenibile per il 2030. La tavola rotonda è stata promossa nell’ambito della Conferenza Mondiale dell’Unesco dedicata proprio all’Educazione allo sviluppo sostenibile (17-19 maggio 2021) per il 2030 e organizzata con la collaborazione della Repubblica Federale di Germania. L'articolo .